Спиши слова, вставляя, где нужно ь. Падеж(?), экипаж(?), мелоч(?), глуш(?), карандаш(?), рож(?), гараж(?), ландыш(?), лож(?), плач(?), роскош(?), брош(?), луч(?).
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Спиши слова, вставляя, где нужно ь. Падеж(?), экипаж(?), мелоч(?), глуш(?), карандаш(?), рож(?), гараж(?), ландыш(?), лож(?), плач(?), роскош(?), брош(?), луч(?).
Ответ(ы):
Гость:
Мелочь глушь рожь ложь роскошь брошь все эти слова относятся к 3 склонению
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