Спиши слова, вставляя, где нужно ь. Падеж(?), экипаж(?), мелоч(?), глуш(?), карандаш(?), рож(?), гараж(?), ландыш(?), лож(?), плач(?), роскош(?), брош(?), луч(?).

Русский язык
Спиши слова, вставляя, где нужно ь. Падеж(?), экипаж(?), мелоч(?), глуш(?), карандаш(?), рож(?), гараж(?), ландыш(?), лож(?), плач(?), роскош(?), брош(?), луч(?).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мелочь глушь рожь ложь роскошь брошь все эти слова относятся к 3 склонению
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