Спиши , ставя причастия и прилагательные , заключённые в скобки , в нужном падеже , ??исле и роде. 1)На (солнечный) опушке (расплывшийся гиган_ский) следы (прошедший) человека так и не поддались ещё солнцу. 2) А рядом, на пр_го...

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Спиши , ставя причастия и прилагательные , заключённые в скобки , в нужном падеже , ??исле и роде. 1)На (солнечный) опушке (расплывшийся гиган_ский) следы (прошедший) человека так и не поддались ещё солнцу. 2) А рядом, на пр_горке , я замет_л: следы зайца опустились вместе с (тающий) снегом и ра_плылись по (ч_рный) земле в круги. 3) (Вчерашний) пороша лежит на насту , как пудра со (сверкающий) горлинки св_детельствует в лесу всем (живущий): жизнь продолжается. ПОМОГИТЕ

Автор: Гость