Спиши , ставя причастия и прилагательные , заключённые в скобки , в нужном падеже , ??исле и роде. 1)На (солнечный) опушке (расплывшийся гиган_ский) следы (прошедший) человека так и не поддались ещё солнцу. 2) А рядом, на пр_го...
Русский язык
Спиши , ставя причастия и прилагательные , заключённые в скобки , в нужном падеже , ??исле и роде. 1)На (солнечный) опушке (расплывшийся гиган_ский) следы (прошедший) человека так и не поддались ещё солнцу. 2) А рядом, на пр_горке , я замет_л: следы зайца опустились вместе с (тающий) снегом и ра_плылись по (ч_рный) земле в круги. 3) (Вчерашний) пороша лежит на насту , как пудра со (сверкающий) горлинки св_детельствует в лесу всем (живущий): жизнь продолжается. ПОМОГИТЕ
Ответ(ы):
Гость:
1) На солнечной опушке расплывшиеся гигантские следы прошедшего человека так и не поддались еще солнцу. 2) А рядом, на пригорке, я заметил: следы зайца опустились вместе с тающим снегом и расплылись по черной земле в круги. 3) Вчерашняя пороша лежит на насту, как пудра со сверкающей горлинки свидетельствует в лесу всем живущим: жизнь продолжается.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Установите последовательность этапов прорастания семян паслёна чёрного 1)набух??ние семени 2)интенсивный рост зародышевого стебелька и почечки ...
История
В 17 веке мастера из села Палех прославились ...... А)стенными росписями В)иконами С)лаковыми шкатулками D)ювелирными изделиями
Русский язык
Математика