Спиши, вставь буквы и знаки препинания. 1. У последней точк_ на последней строчк_ собралась компания знаков препинания. 2. У Скв_рцова Гришк_ ж_ли-были кни_ки. 3. Ст_яла осень на дворе и ветер дул сырой. Старик старух_ г_в...

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Спиши, вставь буквы и знаки препинания. 1. У последней точк_ на последней строчк_ собралась компания знаков препинания. 2. У Скв_рцова Гришк_ ж_ли-были кни_ки. 3. Ст_яла осень на дворе и ветер дул сырой. Старик старух_ г_в_рит (Старуха, дверь закрой!) (С.Маршак) 4. Нет ни души кругом, ни звука, ни тревог_... Нахохлясь, кобчик спит на коч_к_ у дорог_. 5. Одиноко я бреду по л_стве в алле_ старой. 6. Ветер стонет и пылит по б_рёзовой алле_. (И. Бунин)

Автор: Гость