Спиши,вставляя пропущенные буквы.В предложениях последнего абзаца подчеркни гра??матическую основу и второстепенные члены. _____________________________________________________________________ Вот однажды я, как всегда,приш.....

Русский язык
Спиши,вставляя пропущенные буквы.В предложениях последнего абзаца подчеркни гра??матическую основу и второстепенные члены. _____________________________________________________________________ Вот однажды я, как всегда,приш...л домой,сел на кр...вать и стал пот...хоньку наигрывать на дудочке какую-то песенку.И вдруг из угла, из дырки в ст...не,ост...рожно,пот...хоньку вышла мален...кая мышка.Выб...жала она на самую сер...дину комн...ты,села, умыла себе мордоч...ку передними лапками , потом сложила лапки на ж...вотик и стала меня слушать.Долго я играл в тот веч...р.Я сыграл мышке все песенки,все танцы и марши,какие только знал.А маленькая мышка вн...мательно меня слушала. Помогите пожалуйста,срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришёл      кровать    потихоньку   в стене   осторожно  потихоньку  маленькая   Выбежала  середину комнаты   мордочку   животик  вечер  внимательно Мышка - подлежащее слушала- сказуемое маленькая (какая)  - определение(волнистой чертой) внимательно - обстоятельство (тире - точка) меня - дополнение (кого) (пунктирной чертой подчеркивать)
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