Сергей и Николай вместе весят 92 кг, Сергей и Костя весят 95 кг, а Николай и Костя вес??т 97 кг. Сколько весят вместе Сергей, Николай и Костя

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Сергей и Николай вместе весят 92 кг, Сергей и Костя весят 95 кг, а Николай и Костя вес??т 97 кг. Сколько весят вместе Сергей, Николай и Костя

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