Сергей и Николай вместе весят 92 кг, Сергей и Костя весят 95 кг, а Николай и Костя вес??т 97 кг. Сколько весят вместе Сергей, Николай и Костя

Математика
Сергей и Николай вместе весят 92 кг, Сергей и Костя весят 95 кг, а Николай и Костя вес??т 97 кг. Сколько весят вместе Сергей, Николай и Костя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(92+95+97)/2=142кг - суммарный вес всех мальчиков  142-92=50кг - вес Кости  142-95=47кг - вес Николая  142-97=45кг - вес Сергея
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