ВЫпишите слова в которых выделенная часть является суффиксом.Какой части речи от??осятся эти слова: самосвал, землеройка.страна,лампа,налево направо,молоко,снегоход,водопад,тетради,впереди,сзади,лошади,вдалеке.

Русский язык

ВЫпишите слова в которых выделенная часть является суффиксом.Какой части речи от??осятся эти слова: самосвал, землеройка.страна,лампа,налево направо,молоко,снегоход,водопад,тетради,впереди,сзади,лошади,вдалеке.

Автор: Гость