ВЫпишите слова в которых выделенная часть является суффиксом.Какой части речи от??осятся эти слова: самосвал, землеройка.страна,лампа,налево направо,молоко,снегоход,водопад,тетради,впереди,сзади,лошади,вдалеке.

Русский язык
ВЫпишите слова в которых выделенная часть является суффиксом.Какой части речи от??осятся эти слова: самосвал, землеройка.страна,лампа,налево направо,молоко,снегоход,водопад,тетради,впереди,сзади,лошади,вдалеке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самосвал-существительное землеройка-существительное страна-существительное лампа-существительное налево-наречие направо-наречие молоко-существительное снегоход-существительное водопад-существительное тетради-существительное впереди-наречие сзади-наречие лошади-существительное вдалике-наречие
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