Идеологическая позиция какой партии вам наиболее близка
История
Идеологическая позиция какой партии вам наиболее близка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Партия алаш потуму что они былы патриотами своего народа,они хотели что бы их народ учился,трудился для этого они создали точнее создал М.Дулатов сочинение "оян казак" значение проснись казак
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