Ребят, мини- сочинение "слова- пришельцв" полайте идейку. зарание спасибо
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Ребят, мини- сочинение "слова- пришельцв" полайте идейку. зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова пришельцев вряд ли были бы похожи на наши, а потому, вероятнее всего, мы бы не поняли, о чем они говорят, а они бы не поняли нас. Кто знает, быть может они бы вообще не говорили, а выражались на языке жестов, или же передавали свои мысли друг другу телепатически, что затруднило бы понимание у нас, ведь мы совсем другой вид, другая цивилизация.
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