Спишите.обозначте условия выбора букв а и о в корне -гар---гор-.выделите приставки. ??аг.рел за лето. заря дог.рала. всё выг рело от пожара. сг.рело синим пламенем. разг.релся сыр-бор. каша подг.рела. игра в г.релки. обг.рел сл...

Гость: Гость:

Загорел за лето, заря догорала, всё выгорело от пожара, сгорело синим пламенем, разгорелся сыр-бор, каша подгорела, игра в горелки, обгорел случайно, угорел от печки, огарок свечи. Правописание -гор-, -гар- зависит от ударения. Под ударением пишем то, что слышим, без ударения - о Исключения: выгарки, пригарь, изгарь.