Спишите.обозначте условия выбора букв а и о в корне -гар---гор-.выделите приставки. ??аг.рел за лето. заря дог.рала. всё выг рело от пожара. сг.рело синим пламенем. разг.релся сыр-бор. каша подг.рела. игра в г.релки. обг.рел сл...
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Спишите.обозначте условия выбора букв а и о в корне -гар---гор-.выделите приставки. ??аг.рел за лето. заря дог.рала. всё выг рело от пожара. сг.рело синим пламенем. разг.релся сыр-бор. каша подг.рела. игра в г.релки. обг.рел случайно. уг.рел от печки. ог.рок свечи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загорел за лето, заря догорала, всё выгорело от пожара, сгорело синим пламенем, разгорелся сыр-бор, каша подгорела, игра в горелки, обгорел случайно, угорел от печки, огарок свечи. Правописание -гор-, -гар- зависит от ударения. Под ударением пишем то, что слышим, без ударения - о Исключения: выгарки, пригарь, изгарь.
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