Спишите образуя от прилагательных из скобок форму сравнительной или превосходно?? степени . 1. Её обеды всегда (вкусный) ,чем мои 2. Ваша лодка (прочный) их лодки. 3 .Наша новая квартира (большой), чем старая. 4. Этот подъём (...

Русский язык
Спишите образуя от прилагательных из скобок форму сравнительной или превосходно?? степени . 1. Её обеды всегда (вкусный) ,чем мои 2. Ваша лодка (прочный) их лодки. 3 .Наша новая квартира (большой), чем старая. 4. Этот подъём (крутой) чем другой. 5. На юге звезды (яркий), чем на севере. 6. Наверху тропинка стала (ровный). 7 .Ущелье стало (узкое). 8. Голос папы стал ещё (строгий) .
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Куснее более плавкий чище красивее слаще более громоздкая звонче строжайший, самый строгий был самым молодым самые низкие ближайший, самый близкий
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