Спишите. Образуйте от глаголов І спряжения форму 1-го лица настоящего времени, а от этой основы – страдательные причасти настоящего времени. Образец: критиковать – критикуем – критикуемый. Выч...слять, св...рять, гнать, слыш....
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Спишите. Образуйте от глаголов І спряжения форму 1-го лица настоящего времени, а от этой основы – страдательные причасти настоящего времени. Образец: критиковать – критикуем – критикуемый. Выч...слять, св...рять, гнать, слыш...ть, дыш...ть, р...кламировать, раст...рать, обв...нять, об...регать, обр...батывать, осущ...ствлять, произв...дить, завис...ть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислять-вычисляем-вычисляемый,сверять-сверяем-сверяемый,гнать-гоним-гоняемый сор спешу в магаз пока!!!
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