Спишите. Образуйте от глаголов І спряжения форму 1-го лица настоящего времени, а от этой основы – страдательные причасти настоящего времени. Образец: критиковать – критикуем – критикуемый. Выч...слять, св...рять, гнать, слыш....

Русский язык

Спишите. Образуйте от глаголов І спряжения форму 1-го лица настоящего времени, а от этой основы – страдательные причасти настоящего времени. Образец: критиковать – критикуем – критикуемый. Выч...слять, св...рять, гнать, слыш...ть, дыш...ть, р...кламировать, раст...рать, обв...нять, об...регать, обр...батывать, осущ...ствлять, произв...дить, завис...ть.

Автор: Гость