Помогите придумать сказку Пожалуйста!

Гость: Гость:

Жил-был художник. Его звали Изудик. Однажды Изудик нарисовал картинку волшебника, а как взял её в руки, задрожал. На голове появилась шляпа, в руках – золотая с чёрной полоской кисточка, на теле – красивый костюм. Он замахал кисточкой с испуга и как на бумаге в воздухе нарисовал полоску. Полоска потом превратилась в небо с облаками. Изудик не удержался и принялся рисовать картину. Закончив, Изудик вздохнул и сел не на стул, а на воздух. Испугался, схватил шляпу, а из неё вылетели нарисованные ласточки. Изудик, познав свой истинный талант, стал знаменитым художником и волшебником.