В урне лежат два неразличимых на ощупь: пять белых и четыре черных. Вынимают однов??еменно два шара. Если он разного цвета,то возвращают в урну. Такую операцию выполняют два раза. В каких скольких случаях в урне останется девят...
Математика
В урне лежат два неразличимых на ощупь: пять белых и четыре черных. Вынимают однов??еменно два шара. Если он разного цвета,то возвращают в урну. Такую операцию выполняют два раза. В каких скольких случаях в урне останется девять шаров ? В каких скольких случаях в урне останется не более пяти шаров ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В урне останется 9 шаров если 2 раза попадутся шары разных цветов. В урне останется не более 5 шаров если 2 раза попадутся шары одинакового цвета.
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