В урне лежат два неразличимых на ощупь: пять белых и четыре черных. Вынимают однов??еменно два шара. Если он разного цвета,то возвращают в урну. Такую операцию выполняют два раза. В каких скольких случаях в урне останется девят...

Математика

В урне лежат два неразличимых на ощупь: пять белых и четыре черных. Вынимают однов??еменно два шара. Если он разного цвета,то возвращают в урну. Такую операцию выполняют два раза. В каких скольких случаях в урне останется девять шаров ? В каких скольких случаях в урне останется не более пяти шаров ?

Автор: Гость