Допоможіть дуже срочно треба даю 50 балів під час лабораторної роботи з визначенням електрохімічного еквіваленту міді учень протягом 18 хв. пропускав електричний струм 10 А через водний розчин СuSО4.За час досліду маса катода ...

Физика

Допоможіть дуже срочно треба даю 50 балів під час лабораторної роботи з визначенням електрохімічного еквіваленту міді учень протягом 18 хв. пропускав електричний струм 10 А через водний розчин СuSО4.За час досліду маса катода збільшується від 40 г до 43,2 г.Яке значення електрохімічного еквіваленту одержав учень

Автор: Гость