Допоможіть дуже срочно треба даю 50 балів під час лабораторної роботи з визначенням електрохімічного еквіваленту міді учень протягом 18 хв. пропускав електричний струм 10 А через водний розчин СuSО4.За час досліду маса катода ...
Физика
Допоможіть дуже срочно треба даю 50 балів під час лабораторної роботи з визначенням електрохімічного еквіваленту міді учень протягом 18 хв. пропускав електричний струм 10 А через водний розчин СuSО4.За час досліду маса катода збільшується від 40 г до 43,2 г.Яке значення електрохімічного еквіваленту одержав учень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=18 хв=1080 c, I=10 А, m1=40 г=0,04 кг, m2=43,2 =0,0432 кг. k-? m=kIt, m=m2-m1, k=(m2-m1)/(It) = 0,0032/10800=0,3*10^-6 кг/Кл.
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