Описание розы на английском языке кратко ПОМОГИТЕ!!!!

Английский язык
Описание розы на английском языке кратко ПОМОГИТЕ!!!!
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