Для каждого выражения в рамке найди выражения с такими же значениями. назови их номера скажите плиз
Математика
Для каждого выражения в рамке найди выражения с такими же значениями. назови их номера скажите плиз
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