Прочитайте за особами. Поясніть вираз "важке слово". До слова "слово" доберіть два-три означення, вжитих у переносному значенні.

Українська мова

Прочитайте за особами. Поясніть вираз "важке слово". До слова "слово" доберіть два-три означення, вжитих у переносному значенні.

Автор: Гость