Прочитайте за особами. Поясніть вираз "важке слово". До слова "слово" доберіть два-три означення, вжитих у переносному значенні.

Українська мова
Прочитайте за особами. Поясніть вираз "важке слово". До слова "слово" доберіть два-три означення, вжитих у переносному значенні.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо слово важке вжито у прямому значенні то воно означає що це слово пишеться або читається важко Гостре слово , мягке слово .
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