Усі наведені нижче слова можуть уживатися з подвоєнням приголосним і при цьому різнитися значенням

Українська мова
Усі наведені нижче слова можуть уживатися з подвоєнням приголосним і при цьому різнитися значенням
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Гость:
Правильна відповідь б) міра
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