Напиши отзыв на стих " золотая рыбка"К.Д. Бальмонт СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! помогите пожалуйсто. заранье спс
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Напиши отзыв на стих " золотая рыбка"К.Д. Бальмонт СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! помогите пожалуйсто. заранье спс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обизательно прочитайте текст К.Д.Бальмонта Золотая рыбка Этот рассказ учит всех не жаднечать и не пользаватся другими а надо делать самаму<ма>
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