1.количество вещества в 5,4 г воды (в моль) А)0,4 В)0,1 С)0,5 Д)0,2 Е)0,3 2.нитрат калия при диссоциации образует : А)катион калия В)катион водорода С)сульфат-ион Д)хлорид-ион Е)гидроксид ион. 3.выделяется газ при в...
Химия
1.количество вещества в 5,4 г воды (в моль) А)0,4 В)0,1 С)0,5 Д)0,2 Е)0,3 2.нитрат калия при диссоциации образует : А)катион калия В)катион водорода С)сульфат-ион Д)хлорид-ион Е)гидроксид ион. 3.выделяется газ при взаимодействий кислоты с : А) Na2CO3 В)Ca(OH)2 C)KOH Д)K2SO4 E)NaOH помогите(заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.0,3(5,4/18(МОЛЯРНАЯ МАССА ВОДЫ)2.катион калия(КNO3=K(c зарядом+) и NO3(с зарядом-)3. с А)Допустим Na2CO3+HCl=NaCl+H2CO3(распадается на СО2 и Н2О)
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