1.количество вещества в 5,4 г воды (в моль) А)0,4 В)0,1 С)0,5 Д)0,2 Е)0,3 2.нитрат калия при диссоциации образует : А)катион калия В)катион водорода С)сульфат-ион Д)хлорид-ион Е)гидроксид ион. 3.выделяется газ при в...

Химия

1.количество вещества в 5,4 г воды (в моль) А)0,4 В)0,1 С)0,5 Д)0,2 Е)0,3 2.нитрат калия при диссоциации образует : А)катион калия В)катион водорода С)сульфат-ион Д)хлорид-ион Е)гидроксид ион. 3.выделяется газ при взаимодействий кислоты с : А) Na2CO3 В)Ca(OH)2 C)KOH Д)K2SO4 E)NaOH помогите(заранее спасибо)

Автор: Гость