Как решить пж скажите площадь 2 комнатной устанавливается 40,9 метров в квадрате пл??щадь одной комнаты на 4,5 метров в квадрате больше площади другой найдите площадь каждой комнаты
Математика
Как решить пж скажите площадь 2 комнатной устанавливается 40,9 метров в квадрате пл??щадь одной комнаты на 4,5 метров в квадрате больше площади другой найдите площадь каждой комнаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+(х+4,5)=40,9 2х+4,5=40,9 2х=40,9-4,5 2х=36,4 х=36,4:2 х=18,2 м² площадь одной комнаты 18,2+4,5=22,7 м² площадь второй 18,2+22,7=40,9м²
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