Как решить пж скажите площадь 2 комнатной устанавливается 40,9 метров в квадрате пл??щадь одной комнаты на 4,5 метров в квадрате больше площади другой найдите площадь каждой комнаты

Математика

Как решить пж скажите площадь 2 комнатной устанавливается 40,9 метров в квадрате пл??щадь одной комнаты на 4,5 метров в квадрате больше площади другой найдите площадь каждой комнаты

Автор: Гость