Почему лесника Фому- героя произведения и. тургеньева- прозвали бирюком
Литература
Почему лесника Фому- героя произведения и. тургеньева- прозвали бирюком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фому считали одиноким и угрюмым . А если прочесть словарь Ожигово,то там мы увидим,что Бирюк-одиночка(якобы перевод)
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