Спишите первое предложения. Почему слово поля написано с заглавной буквы, а слово поле- со строчной? В поле Поля просо полет. Сорняки выносит Коля.

Русский язык
Спишите первое предложения. Почему слово поля написано с заглавной буквы, а слово поле- со строчной? В поле Поля просо полет. Сорняки выносит Коля.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поля - это (имя собственное) имя девочки, поэтому пишется с заглавной буквы!!! поле - это нарицательное, поэтому пишется с маленькой буквы.
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