Спишите предложения заменив личные глаголы на безличные 1 На улице идет дождь 2 ??а окном накрапывает дождь 3 Из окна дует ветер 4 На дворе моросит дождик 5 Я легко дышу в лесу

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Спишите предложения заменив личные глаголы на безличные 1 На улице идет дождь 2 ??а окном накрапывает дождь 3 Из окна дует ветер 4 На дворе моросит дождик 5 Я легко дышу в лесу

Автор: Гость