Спишите, расставьте пропущенные буквы, обозначьте графически условия выбора орфограммы в корне. Отл_жить, пол_жить, прил_жить, предпол_гать, изл_гать, распол_житься, вл_дение, сл_гаемые, пол_г, предпол_жить; выр_сли, зар_стать,...

Гость: Гость:

Отложить, положить, приложить, предполагать, излагать, расположиться, владение, слагаемые, полог, предположить; (в корнях чередование ЛОЖ -ЛАГ). Зарастать, заросло, росток, недоросль, подрасти, возраст, подрастать, растения, растущий, выращенный, отрасль, Ростов, водоросли;( РОС-РОЩ-РАСТ в корнях+ исключения) Запирать, замереть, собирать, расстилаться, вытереть, блеснуть, прибираться, выжигать, блистательный, занимать, понимать, начинать, выжечь, взбираться, пробираться, постелить, отобрать, зажигать, сочетать, сочетание, чета, вычитать, вычесть;("и" пишется если в слове дальше идёт суффикс "а" + исключения) Касаться, прикоснуться, прикасание, коснуться, прикосновение, прикасаться, касательная, неприкосновенный; ( корень КАС, если дальше идёт суффикс "а", КОС, если суффикс "а" отсутствует). Гореть, загорелый, загар, угореть, разгораться, подгорать, догореть, угарный газ, загореть, выгореть, перегореть;( в корнях пишем А, если ГАР под ударением. В остальных случая ГОР) Макать в сметану, непромокаемый плащ, вымокнуть под дождём, обмокнуть кисть, обувь промокает. Сравнить числа, равносторонний, все равно, ровняйтесь, равнина, ровнять грядки, уровень, ровесник, поровну, подравнять волосы, уравнять условия, сравнение; Скакать, подскочить, скачок, скачу, выскочках; Поплавок, пловчиха, пловец, плавучесть, плавун, жук-плавунец; Склонить, склонение, наклонить, кланяться, творец, утварь, поклониться; Заря, зорька, зарево, озарение,