Спишите, расставьте пропущенные буквы, обозначьте графически условия выбора орфограммы в корне. Отл_жить, пол_жить, прил_жить, предпол_гать, изл_гать, распол_житься, вл_дение, сл_гаемые, пол_г, предпол_жить; выр_сли, зар_стать,...
Русский язык
Спишите, расставьте пропущенные буквы, обозначьте графически условия выбора орфограммы в корне. Отл_жить, пол_жить, прил_жить, предпол_гать, изл_гать, распол_житься, вл_дение, сл_гаемые, пол_г, предпол_жить; выр_сли, зар_стать, зар_сло, р_сток, недор_сль, подр_сти, возр_ст, подр_стать, р_стения, р_стущий, выр_щенный, отр_сль, Р_стов, водор_сли; зап_рать, зам_реть, соб_рать, расст_латься, выт_реть, бл_снуть, прид_раться, выж_гать, бл_стательный, зан_мать, пон_мать, нач_нать, выж_чь, взб_раться, проб_раться, пост_лить, отб_рать, заж_гать, соч_тать, соч_тание, ч_та, выч_тать, выч_сть; к_саться, прик_снуться, прик_сание, к_снуться, прик_сновение, прик_саться, к_сательная, неприк_сновенный; г_реть, заг_релый, заг_р, г_релый, уг_реть, разг_раться, подг_рать, дог_реть, уг_рный газ, заг_реть, выг_реть, перег_реть, наг_р; м_кать в сметану, непром_каемый плащ, вым_кнуть под дождем, обм_кнуть кисть, обувь пром_кает; ср_внить числа, р_вносторонний, все р_вно, р_вняйтесь, р_внина, р_внять грядки, ур_вень, р_весник, пор_вну, подр_внять волосы, ур_внять условия, ср_внение; ск_кать, подск_чить, ск_чок, ск_чу, выск_чка; попл_вок, пл_вчиха, пл_вец, пл_вучесть, пл_вун, жук-пл_вунец; скл_нить, скл_нение, накл_нить, кл_няться, тв_рец, утв_рь, покл_ниться; з_ря, з_рька, з_рево, оз_рение, з_рянка, з_ревать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отложить, положить, приложить, предполагать, излагать, расположиться, владение, слагаемые, полог, предположить; (в корнях чередование ЛОЖ -ЛАГ). Зарастать, заросло, росток, недоросль, подрасти, возраст, подрастать, растения, растущий, выращенный, отрасль, Ростов, водоросли;( РОС-РОЩ-РАСТ в корнях+ исключения) Запирать, замереть, собирать, расстилаться, вытереть, блеснуть, прибираться, выжигать, блистательный, занимать, понимать, начинать, выжечь, взбираться, пробираться, постелить, отобрать, зажигать, сочетать, сочетание, чета, вычитать, вычесть;("и" пишется если в слове дальше идёт суффикс "а" + исключения) Касаться, прикоснуться, прикасание, коснуться, прикосновение, прикасаться, касательная, неприкосновенный; ( корень КАС, если дальше идёт суффикс "а", КОС, если суффикс "а" отсутствует). Гореть, загорелый, загар, угореть, разгораться, подгорать, догореть, угарный газ, загореть, выгореть, перегореть;( в корнях пишем А, если ГАР под ударением. В остальных случая ГОР) Макать в сметану, непромокаемый плащ, вымокнуть под дождём, обмокнуть кисть, обувь промокает. Сравнить числа, равносторонний, все равно, ровняйтесь, равнина, ровнять грядки, уровень, ровесник, поровну, подравнять волосы, уравнять условия, сравнение; Скакать, подскочить, скачок, скачу, выскочках; Поплавок, пловчиха, пловец, плавучесть, плавун, жук-плавунец; Склонить, склонение, наклонить, кланяться, творец, утварь, поклониться; Заря, зорька, зарево, озарение,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
14.Площадь каждого квадрата сетки на рисунке равна 1 см2 . Проведите отрезки по линиям сетки или по диаго- налям квадратов, не пересекающие изо...
Английский язык
Помогите написать по 3 вопроса каждого вида к тексту (упр. 10 стр 34 сам текст будет н?? фото). сделайте пожалуйста!)