Спишите те предложения,в которых многозначные слова употреблены в прямом значении. 1.лошадь бежит рысью.Вода бежит ручьями. 2.У моего друга мягкий характер.На столе лежит мягкий хлеб. 3.Горят в печи дрова.С холоду щёки горят...

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Спишите те предложения,в которых многозначные слова употреблены в прямом значении. 1.лошадь бежит рысью.Вода бежит ручьями. 2.У моего друга мягкий характер.На столе лежит мягкий хлеб. 3.Горят в печи дрова.С холоду щёки горят. 4.На стене висит ковёр.Красив белоснежный ковёр зимы!

Автор: Гость