Спишите те предложения,в которых многозначные слова употреблены в прямом значении. 1.лошадь бежит рысью.Вода бежит ручьями. 2.У моего друга мягкий характер.На столе лежит мягкий хлеб. 3.Горят в печи дрова.С холоду щёки горят...
Русский язык
Спишите те предложения,в которых многозначные слова употреблены в прямом значении. 1.лошадь бежит рысью.Вода бежит ручьями. 2.У моего друга мягкий характер.На столе лежит мягкий хлеб. 3.Горят в печи дрова.С холоду щёки горят. 4.На стене висит ковёр.Красив белоснежный ковёр зимы!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вода бежит ручьями. 2. На столе лежит мягкий хлеб. 3. Горят в печи дрова. 4. На стене висит ковер.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Число m является делителем числа 28.Найдите: а наибольший общий делитель : б наименьшее общее кратное этих чисел.
Математика
Начертите координатную прямую:за единичный отрезок примите длину 5 клеток тетрад??.Отметьте на координатной прямой точки:
Математика