ПОМОГИТЕ ПЖ ((( Составьте предложения со словами : предэкзаменационный и сэконом??ть

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ПОМОГИТЕ ПЖ ((( Составьте предложения со словами : предэкзаменационный и сэконом??ть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На предэкзаменационной работе было совсем не сложно выполнять задания. В этом месяце я много сэкономила.
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