Революция в Европе в 40-х годах Австрия таблица

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Буржуазная революция в Испании 1820 – 1823 годов Предпосылки революции. Начало революции. Буржуазные преобразования 1820 – 1821 гг Приход к власти «эксальтадос». Контрреволюционная интервенция и реставрация абсолютизма Буржуазная революция в Португалии 1820 – 1823 годов. Предпосылки буржуазной революции. Буржуазная революция 1820 – 1823 гг. Буржуазные революции в Италии 1820 – 1821 годов. Реставрация в Италии. Революционное движение в 1815 – 1820 гг. Буржуазные революции 1820 – 1821 гг. Греческая национально-освободительная революция 1821 – 1829 годов. Возникновение национально-освободительного движения. Начало революции. Турецко-египетское нашествие. Греческий вопрос на международной арене. Итоги и значение революции.