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Решите пожалуйста геометрию за 30 баллов :з
Геометрия
Решите пожалуйста геометрию за 30 баллов :з
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Ого....офигеть.........
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