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Математика
1/4 дополнить записи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4=1/2. одна четвертая скорачивается на два и получается одна вторая
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