Написать сочинение на тем: моя школа. пожалуйста помогите.

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Написать сочинение на тем: моя школа. пожалуйста помогите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя школа это дом где меня учат всему. помогать родителям и друзьям . разуму чтобы мы понимали и стали грамотными . Нас школа учит становиться взрослым например на работе зададут очень трудное дело и вдруг не поймешь . Школа это нашь2 дом
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