Написать сочинение на тем: моя школа. пожалуйста помогите.

Гость: Гость:

Моя школа это дом где меня учат всему. помогать родителям и друзьям . разуму чтобы мы понимали и стали грамотными . Нас школа учит становиться взрослым например на работе зададут очень трудное дело и вдруг не поймешь . Школа это нашь2 дом