Помогите подобрать несколько растений к трем видам почв: Глинисто - каменистая п??чва пустыни Чернозём степи Дерново-позолотистая почва леса: ________ ________ ________ ________ ________ ________
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Помогите подобрать несколько растений к трем видам почв: Глинисто - каменистая п??чва пустыни Чернозём степи Дерново-позолотистая почва леса: ________ ________ ________ ________ ________ ________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глинисто-каменистая: виноград, Пустынная почва: ксерофиты, в чернозёме: подсолнух,Дерново-позолотистая: жимолость, почва леса: сосны.
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