Помогите подобрать несколько растений к трем видам почв: Глинисто - каменистая п??чва пустыни Чернозём степи Дерново-позолотистая почва леса: ________ ________ ________ ________ ________ ________

Окружающий мир
Помогите подобрать несколько растений к трем видам почв: Глинисто - каменистая п??чва пустыни Чернозём степи Дерново-позолотистая почва леса: ________ ________ ________ ________ ________ ________
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глинисто-каменистая: виноград, Пустынная почва: ксерофиты, в чернозёме: подсолнух,Дерново-позолотистая: жимолость, почва леса: сосны. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Срочно! помогите перевести казахский!
Ответить
Русский язык
Коринка это словарь ожегова
Ответить
Русский язык
Слово поробуй! оно повествательное или побудительное?
Ответить
Математика
На 19200 тг купили 2 попугаев,1 щенка и 1 котёнка Щенок в 3 раза дороже котёнка,но в 2 раза дешевле попугая сколько стоит попугай?Сколько стоит кот...
Ответить
Математика
Sin105 sin75 + sin15 cos105 СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответить