Почему в сутках 24 часа и почему бывает високосный год

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В сутках 24 часа,потому что наша Земля не стоит на месте,а кружится вокруг своей оси и меняет времена года,время в том числе.Високосный год-это период обращения Земли вокруг Солнца (год) не содержит целое число периодов обращения ее вокруг своей оси (сутки). За четыре года собираются одни лишние сутки (по 6 часов в год) и их добавляют 29 февраля, чтобы не сещать даты. Если этого не делать, то дни первого января "перебрались" бы поближе к весне. Понятнее всего это показать на практике летоисчисления. Несколько столетий назад Папа Римский Григорий все же заметил, что рождество запаздывает, а Пасха и вовсе к лету уходит и предложил астрономам внести в календарь нужные изменения. Появился Новый стиль, когда в годы столетий (ближайший в 2100) первые две цифры не делятся на 4 их не считают високосными и не добавляют февралю день - это достаточно точный календарь на длительное время.