6+6 7+4. 8+6. как показать что они круговые примеры

Гость: Гость:

6+6=12, 12-5=7, 7+4=11, 11-3=8, 8+6=14. Примеры подбираются так, чтобы число, получаемое в результате одного из них, являлось началом другого. Ответ последнего примера совпадает с началом первого. В общем круговые примеры-примеры начинающиеся на конец прошлого примера.