6+6 7+4. 8+6. как показать что они круговые примеры
Математика
6+6 7+4. 8+6. как показать что они круговые примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+6=12, 12-5=7, 7+4=11, 11-3=8, 8+6=14. Примеры подбираются так, чтобы число, получаемое в результате одного из них, являлось началом другого. Ответ последнего примера совпадает с началом первого. В общем круговые примеры-примеры начинающиеся на конец прошлого примера.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Рассмотри рисунок на странице 51. определи какая почва более плодородная подзолис??ая или серая лесная по какому признаку ты это определил
Окружающий мир
Помогите подобрать несколько растений к трем видам почв: Глинисто - каменистая п??чва пустыни Чернозём степи Дерново-позолотистая почва леса:...
Другие предметы