6+6 7+4. 8+6. как показать что они круговые примеры

Математика
6+6 7+4. 8+6. как показать что они круговые примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+6=12, 12-5=7, 7+4=11, 11-3=8, 8+6=14. Примеры подбираются так, чтобы число, получаемое в результате одного из них, являлось началом другого. Ответ последнего примера совпадает с началом первого. В общем круговые примеры-примеры начинающиеся на конец прошлого примера.
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