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Какую физическую величину называют путем?
Физика
Какую физическую величину называют путем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
путь - длина траектории материальной точки.
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