Список достижений древней греции
История
Список достижений древней греции
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Совокупность достижений в области материальной культуры греческого рабовладельческого общества в период его образования, расцвета и упадка. Вершина её классического наследия относится ко времени Афинской демократии
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