Сплав содержит 3 части свинца и 5 частей олова сколько свинца содержит сплав если олова в нем 15 кг

Математика

Сплав содержит 3 части свинца и 5 частей олова сколько свинца содержит сплав если олова в нем 15 кг

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