Спортсмен во время тренировки сделал три забега.Второй забег был на 50 м длинее первого,а третий на 60 м короче второго.Сколько метров составил третий забег,если спортсмен во время тренировки пробежал 610 м ? Решение должно б...

Математика
Спортсмен во время тренировки сделал три забега.Второй забег был на 50 м длинее первого,а третий на 60 м короче второго.Сколько метров составил третий забег,если спортсмен во время тренировки пробежал 610 м ? Решение должно быть без Х !!!!
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Гость:
А 1 забег тоже нужно узнать?
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