Способность к делению лейкопластов и хлоропластов? т.е. как они делятся.
Биология
Способность к делению лейкопластов и хлоропластов? т.е. как они делятся.
Ответ(ы):
Гость:
Размножаются бинарным делением
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