В мастерскую купили на 80рублей несколько ножовок по 16рублей и столько же отвёрт??к по 7рублей. Сколько денег заплатили за отвёртки сделать условие задачи,решение,ответ
Математика
В мастерскую купили на 80рублей несколько ножовок по 16рублей и столько же отвёрт??к по 7рублей. Сколько денег заплатили за отвёртки сделать условие задачи,решение,ответ
Ответ(ы):
Гость:
1)16+4=20(руб)-1 ножовка и 1 отвёртка вместе. 2)80:20=4(ш)-4ножовки и 4отвёртки купили. 3)4*4+16(руб)-заплатили за отвёрток.
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