В мастерскую купили на 80рублей несколько ножовок по 16рублей и столько же отвёрт??к по 7рублей. Сколько денег заплатили за отвёртки сделать условие задачи,решение,ответ

Математика
В мастерскую купили на 80рублей несколько ножовок по 16рублей и столько же отвёрт??к по 7рублей. Сколько денег заплатили за отвёртки сделать условие задачи,решение,ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)16+4=20(руб)-1 ножовка и 1 отвёртка вместе. 2)80:20=4(ш)-4ножовки и 4отвёртки купили. 3)4*4+16(руб)-заплатили за отвёрток.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Необходимо составить предложение со словом юго-восточный. спасибо
Ответить
Другие предметы
Без каблука падеж склонение число
Ответить
Химия
При сгорании 4,4 г углеводорода получили углекислый газ объемом 6,72 л и воду массой 7,2 г
Ответить
География
Арктическая пустыня. Представьте что вы там. Ответьте красиво на вопросы. Я вижу.....? Я слышу....? Я ощущаю....? Я осязаю...?
Ответить
Математика
В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помидоров а во второй 18.в первый киоск привезли на 42кг больше,чем во второй . сколько кг помидоров п...
Ответить