В мастерскую купили на 80рублей несколько ножовок по 16рублей и столько же отвёрт??к по 7рублей. Сколько денег заплатили за отвёртки сделать условие задачи,решение,ответ

Математика

В мастерскую купили на 80рублей несколько ножовок по 16рублей и столько же отвёрт??к по 7рублей. Сколько денег заплатили за отвёртки сделать условие задачи,решение,ответ

Автор: Гость