Дайте характеристику млекопитающих
Биология
Дайте характеристику млекопитающих
Ответ(ы):
Гость:
.Общая характеристика класса.Млекопитающие —высокоорганизованный класс хордовых животных, насчитывающий около 4,5 тыс. видов. Его представители заселили все среды жизни, включая поверхность суши, почву, морские и пресные водоемы, приземные слои атмосферы.Тело подразделено на голову, шею, туловище, парные передние и задние конечности, хвост. Внешний облик и размеры млекопитающих весьма разнообразны в зависимости от условий и образа жизни. Масса тела колеблется от 1,5 г (землеройка-крошка) до 150 т (синий кит)
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