Как написать план от рассказа елка М.М.Замощенко
Литература
Как написать план от рассказа елка М.М.Замощенко
Ответ(ы):
Гость:
Нужно разделить сказку на части озоглавить их и потом в тетради или в рабочей тетради написать вот так 1.) например: воспоминание детства 2.) 3.) и так долее т.п. тоесть пишешь цифру и возле неё название части
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1) Найти Объем (V) который занимает 2 моля Азота 2) Найти объем который занимает 0.5 моль Кислорода 3) ... 0.25 моль фтора
Английский язык
The Union Flag is the symbol of the United Kingdom. The colours of the UK are red, white and blue. It has got three crosses that are from each nati...
Обществознание