Какого цвета щит на гербе России?

Обществознание
Какого цвета щит на гербе России?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 ух головый орел в одной руке скипетр, ав другой держава флаг раскрашен бело синие красные
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