Какого цвета щит на гербе России?
Обществознание
Какого цвета щит на гербе России?
Ответ(ы):
Гость:
2 ух головый орел в одной руке скипетр, ав другой держава флаг раскрашен бело синие красные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решит задачу. Высота классной доски составляет 10 дм. правая и левая части доски и??еють форму квадрата. длина средней части равна 30 дм. чему ра...
История
Кто первый создал тачилку,ручку,карандаш,портфель (папка) ,телескоп, телефон Сделайте это и получите 30 баллов
Физика
Определите наименышее расстояние между соседними точками находяшимися в одинаковых фазах если волн распространяются скоростью 10м/с а частота колеб...
География