Решит задачу. Высота классной доски составляет 10 дм. правая и левая части доски и??еють форму квадрата. длина средней части равна 30 дм. чему равна площадь каждой части доски?
Математика
Решит задачу. Высота классной доски составляет 10 дм. правая и левая части доски и??еють форму квадрата. длина средней части равна 30 дм. чему равна площадь каждой части доски?
Ответ(ы):
Гость:
10*30=300(кв.дм) - площадь средней части 10*10=100(кв дм) площадь каждой боковой части ответ: 300,100,100
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