Помогите, пожалуйста. Подскажите примеры из художественной литературы для объяснения пословицы Больше делай, меньше говори. Спасибо.
Русский язык
Помогите, пожалуйста. Подскажите примеры из художественной литературы для объяснения пословицы Больше делай, меньше говори. Спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Например Чехов тонкий и толстый я не уверена
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