Помогите, пожалуйста. Подскажите примеры из художественной литературы для объяснения пословицы Больше делай, меньше говори. Спасибо.

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Помогите, пожалуйста. Подскажите примеры из художественной литературы для объяснения пословицы Больше делай, меньше говори. Спасибо.

Автор: Гость