Как узнать, какая моя стихия? Я описываю мой характер: немного вспыльчивый, очень нервный и эмоциональный, целенаправленный, трудолюбивый и нагловатый. Лично я склоняюсь к земле. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, очень интере...
Другие предметы
Как узнать, какая моя стихия? Я описываю мой характер: немного вспыльчивый, очень нервный и эмоциональный, целенаправленный, трудолюбивый и нагловатый. Лично я склоняюсь к земле. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, очень интересно)
Ответ(ы):
Гость:
Если просто болтать - то похоже на огонь. Вспыхивающий, но очень "пробивной" "пожар"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
1 Вегетативная почка имеет: А)бутон Б)листья В)стебель Г)зачаточные листья,зач??точный стебель 2 Ситовидные трубки состоят из: А)механи...
Русский язык