Как узнать, какая моя стихия? Я описываю мой характер: немного вспыльчивый, очень нервный и эмоциональный, целенаправленный, трудолюбивый и нагловатый. Лично я склоняюсь к земле. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, очень интере...

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Как узнать, какая моя стихия? Я описываю мой характер: немного вспыльчивый, очень нервный и эмоциональный, целенаправленный, трудолюбивый и нагловатый. Лично я склоняюсь к земле. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, очень интересно)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если просто болтать - то похоже на огонь. Вспыхивающий, но очень "пробивной" "пожар"
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