Разбор слова по составу слово подспорье
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Разбор слова по составу слово подспорье
Ответ(ы):
Гость:
Подспорь - корень, е - окончание
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