Разбор слова по составу слово подспорье

Русский язык
Разбор слова по составу слово подспорье
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подспорь - корень, е - окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Сочленяются ли ребра рыбы межлу собой внизу?
Ответить
Биология
1 Вегетативная почка имеет: А)бутон Б)листья В)стебель Г)зачаточные листья,зач??точный стебель 2 Ситовидные трубки состоят из: А)механи...
Ответить
Русский язык
Крылатое выражение "они друг с другом
Ответить
Английский язык
Рассказ про зиму нужно вставить слова. ....., ..... and ....are .....months. It is .... and .... in .... . I wear .... . I can .... and .... . I li...
Ответить
Математика
Помогите сделать 10упражнение
Ответить