Рассказ про зиму нужно вставить слова. ....., ..... and ....are .....months. It is .... and .... in .... . I wear .... . I can .... and .... . I like .... weather.
Английский язык
Рассказ про зиму нужно вставить слова. ....., ..... and ....are .....months. It is .... and .... in .... . I wear .... . I can .... and .... . I like .... weather.
Ответ(ы):
Гость:
December, January and February are winter months. It is snowy and cold in winter. I wear a warm coat. I can ski, skate and sledge. I like to play snowballs. I like cold weather.
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