Муха ползёт по рёбрам кубиков из точки A в точку C, причём никакое ребро она не прох??дит дважды. Вычисли длину самого короткого пути из A в C, если ребро каждого кубика равно 5 см 4 мм

Математика
Муха ползёт по рёбрам кубиков из точки A в точку C, причём никакое ребро она не прох??дит дважды. Вычисли длину самого короткого пути из A в C, если ребро каждого кубика равно 5 см 4 мм
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Переводим: 5см 4 мм в миллиметры - 54 мм.   54*8 = 432 мм 432 мм = 43 см 2 мм ответ:43 см 2мм
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