Муха ползёт по рёбрам кубиков из точки A в точку C, причём никакое ребро она не прох??дит дважды. Вычисли длину самого короткого пути из A в C, если ребро каждого кубика равно 5 см 4 мм

Математика

Муха ползёт по рёбрам кубиков из точки A в точку C, причём никакое ребро она не прох??дит дважды. Вычисли длину самого короткого пути из A в C, если ребро каждого кубика равно 5 см 4 мм

Автор: Гость