С полным решением пожалуйста 1. ЗАДАНИЕ Темного мохнатого кролика скрестили с бе??ым гладким. В первом поколении все особи были темными мохнатыми. Во втором поколении произошло расщепление: темные мохнатые, темные гладкие, бел...

Биология

С полным решением пожалуйста 1. ЗАДАНИЕ Темного мохнатого кролика скрестили с бе??ым гладким. В первом поколении все особи были темными мохнатыми. Во втором поколении произошло расщепление: темные мохнатые, темные гладкие, белые мохнатые, белые гладкие( 6%). Определите генотипы родителей и потомков. Определите процентное соотношение расщепления признаков во втором поколении, если белые гладкие составили 6%. 2. Скрестили синего попугайчика( ААвв) с желтым( ааВВ). Потомки в первом поколении были все зелеными. Во втором поколении произошло расщепление попугайчиков на зеленых, желтых , синих и одного белого. Определите генотипы родителей и потомков. Определите соотношение расщепления признаков во втором поколении по фенотипу.

Автор: Гость